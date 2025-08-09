Palmeiras x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão chega pressionado após eliminação na Copa do Brasil, enquanto o Vozão tenta a segunda vitória consecutiva fora de casa

A equipe alviverde quer se manter na parte de cima da tabela. O Palmeiras ocupa a terceira colocação, com 33 pontos, e ainda não perdeu no campeonato desde o retorno do Mundial de Clubes. Já o Vozão quer voltar a figurar na primeira página da tabela e está na 11ª posição, com 22 pontos.

Depois da eliminação na Copa do Brasil , o Palmeiras volta a campo na tarde deste domingo (10) para tentar se recuperar na temporada. No Allianz Parque, o Verdão encara o Ceará, às 16h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que encerra o primeiro turno da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, na rede aberta para parte do país, e no canal Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Palmeiras

Depois da eliminação para o Corinthians, o Verdão vive o momento de maior pressão na temporada. O técnico Abel Ferreira foi alvo de protestos da torcida, além de outros jogadores que foram hostilizados. A expectativa é que o Palmeiras consiga se recuperar na temporada e mantenha o bom momento no Brasileirão, onde não perde há cinco rodadas. Para a partida, Abel Ferreira pode contar com o zagueiro Murilo, que está recuperado de lesão, e o lateral-direito Khellven, recém-chegado ao clube, que pode começar o jogo no banco de reservas.

Como chega o Ceará

O Vozão conseguiu se recuperar após perder três jogos consecutivos no Brasileirão. Depois da sequência ruim, o Alvinegro vem de duas partidas sem perder, com direito a uma vitória fora de casa contra o Cruzeiro. Para o duelo no Allianz Parque, Léo Condé não contará com Fernandinho, que está lesionado, e poderá contar com o meia Vinícius Zanocelo, que veio de empréstimo do Santos.

PALMEIRAS X CEARÁ

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Data e horário: 10/8/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Diego; Pedro Henrique, Pedro Raul e Galeano. Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)