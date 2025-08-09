Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Verdão chega pressionado após eliminação na Copa do Brasil, enquanto o Vozão tenta a segunda vitória consecutiva fora de casa
Na tarde deste domingo (10), depois da eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras volta a campo para tentar se recuperar na temporada. No Allianz Parque, o Verdão encara o Ceará, às 16h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, jornada que encerra o primeiro turno da competição.

A Voz do Esporte, como de praxe, transmite a partida, ao vivo, a partir de 14h30.Ricardo Froede assume o microfone da narração. Rodrigo Seraphim domina e mata no peito na hora de comentar o embate. Já as reportagens ficam sob a responsabilidade do intrépido André Bacha. Só craque!

