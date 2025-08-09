Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras deve ter novidade para jogo contra o Ceará

Palmeiras deve ter novidade para jogo contra o Ceará

Lateral-direito Khellven deve ser relacionado pela primeira vez pelo técnico Abel Ferreira para duelo no Allianz Parque, pelo Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras encerrou neste sábado (9) a preparação para o duelo contra o Ceará, que ocorre às 16h (de Brasília) de domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O lateral-direito Khellven deve ser a novidade na lista de relacionados do técnico Abel Ferreira.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O novo reforço do Verdão treinou em tempo integral neste sábado e deve constar na relação do treinador. Por outro lado, o zagueiro Murilo deve continuar fora, apesar de ter treinado em grande parte do tempo com o elenco.

O zagueiro Bruno Fuchs e o atacante Bruno Rodrigues seguem como desfalques do Palmeiras. Eles cumpriram cronograma especial no Núcleo de Saúde e Performance, enquanto o Paulinho fez tratamento na parte interna do centro de excelência.

LEIA MAIS: Torcedores do Palmeiras estendem nova faixa de protesto por fase ruim

Em negociações com o Bragantino, Vanderlan treinou com o plantel. Ele deve se despedir do clube neste domingo e, assim, realizar exames médicos em sua nova equipe na segunda-feira.

Os jogadores realizaram atividades técnicas e táticas, com ênfase em dinâmicas específicas e estratégias de jogo, sob a batuta da comissão técnica.

Dessa maneira, Abel Ferreira deve escalar o time com a seguinte formação: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque.

O Palmeiras ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 33 pontos, a quatro dos líderes Flamengo e Cruzeiro. O Verdão tem um jogo a menos que os cariocas e dois a menos que o Cabuloso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar