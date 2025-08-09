Gyökeres marca primeiro gol pelos Gunners em ‘título’ do Arsenal

Reforço de R$ 411 milhões, atacante sueco abre o placar em vitória por 3 a 0 sobre o Bilbao na Emirates Cup / Crédito: Jogada 10

Principal contratação do Arsenal nesta janela de transferências (e uma das principais da história do clube), o centroavante sueco Viktor Gyökeres, enfim, marcou o primeiro gol pelos Gunners. O atleta de 27 anos abriu o placar para o time inglês na vitória sobre o Athletic Bilbao, neste sábado (9), por 3 a 0, na “final” da Emirates Cup. Saka e Kai Havertz deram números finais em Londres. Gyökeres balançou as redes após receber bom cruzamento do volante espanhol Zubimendi, outro reforço contratado nesta janela de transferências, aos 34 minutos do primeiro tempo. Dois minutos mais tarde, o atacante Martinelli, da Seleção Brasileira, serviu Saka para ampliar. Havertz deu números finais aos 37 da etapa complementar.

A pré-temporada do Arsenal Dessa forma, o camisa 14 encerrou um jejum de dois jogos sem marcar, afinal, passou em branco em outros dois amistosos do Arsenal: derrotas para o Tottenham (1 a 0) e Villarreal (3 a 2). Ainda nesta pré-temporada, os Gunners venceram o Newcastle por 3 a 2 e venceram o Milan por 1a 0, mas perderam nos pênaltis. Em ambos, no entanto, o sueco não atuou. O Arsenal irá agora encarar o Manchester United, no domingo da semana que vem (17), às 12h30 (horário de Brasília), já pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Os Red Devils são comandados pelo português Rubén Amorim, que comandou Gyökeres no Sporting. A contratação e a carreira de Gyökeres Aliás, foi o desempenho do sueco no time português que o levou a ser contratado pelo Arsenal. Afinal, ele fez 97 gols e deu 27 assistências em 102 jogos oficiais ao longo de duas temporadas. O atacante foi fundamental na conquista do bicampeonato do Leão. Antes, Gyökeres defendeu o Brommapojkarna, o Brighton, o Saint Pauli, o Swansea e o Coventry, mas nunca com o mesmo brilho que teve no Sporting. Assim, a equipe de Lisboa viu muito assédio pelo jogador, tentou fazer jogo duro, mas liberou-o por 63 milhões de euros (R$ 411,6 milhões) fixos, além de mais 10 milhões de euros (R$ 65,3 milhões) em bônus por metas estipuladas em contrato. A contratação do sueco fez o Arsenal bater recorde de vendas de camisas.