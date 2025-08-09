Gustavo Henrique recebe sondagens, mas prefere seguir no Corinthians

Zagueiro está em fim de contrato com o Timão, mas deseja ampliar o seu vínculo com o clube por mais duas temporadas / Crédito: Jogada 10

Autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, que garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, Gustavo Henrique está em fim de contrato com o Corinthians. Por conta disso, o zagueiro começa a receber sondagens de diversos clubes, mas garante desejo de permanecer no Timão. Nos últimos dias, o defensor foi procurado por times da Arábia Saudita, como Damac e Al-Fayha, e oferecido ao Fluminense, que busca um zagueiro no mercado. No entanto, o Tricolor ouviu que o Corinthians não deseja abrir mão de seu zagueiro titular neste momento. Dessa maneira, a negociação não avançou.

Como possui vínculo somente até o fim do ano, Gustavo Henrique pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Os representantes do zagueiro devem se reunir na próxima semana com a diretoria para analisar as condições para uma renovação. De acordo com o "ge", o jogador quer ao menos mais dois anos de contrato. Dessa maneira, espera que o Timão cumpra o que combinou com ele no momento de sua contratação, no início de 2024. Na época, ainda sob o comando do diretor de futebol Rubens Gomes, o Corinthians não pagou luvas a Gustavo Henrique, mas se comprometeu a fazer no momento da renovação do vínculo.