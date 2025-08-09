Goiás faz dever de casa contra Operário-PR e garante liderança da Série B por mais uma rodada

Esmeraldino retoma caminho das vitórias após três partidas e abre frente para vice-líder; Fantasma volta a perder após cinco jogos / Crédito: Jogada 10

O Goiás fez valer o fator casa e se manteve na ponta da Série B do Brasileiro por mais uma rodada. Na noite deste sábado (9), a equipe esmeraldina derrotou por 2 a 1 o Operário-PR em Goiânia e, além de encerrar uma sequência de três jogos sem vencer, colocou fim a uma série invicta de cinco partidas do time paranaense, comandado pelo ex-meia Alex. Moraes abriu o placar para os anfitriões, mas Boschillia deixou tudo igual para os visitantes ainda na primeira etapa. Coube, portanto, ao zagueiro Messias marcar de cabeça após escanteio para definir o triunfo esmeraldino.

Confira como ficou a classificação da Série B do Brasileiro Com o resultado, o Goiás chega a 41 pontos e retoma a liderança da competição, que havia sido perdida para o Coritiba na abertura da 21ª rodada. O Operário-PR, por sua vez, permanece na décima colocação, com 26 somados, e poderá perder posições no decorrer da rodada. O próximo compromisso do Esmeraldino será o clássico estadual contra o Vila Nova, sábado que vem, no OBA, também na capital goiana. Já o Fantasma terá bastnate para fazer austes. Afinal, só volta a jogar no dia 19 de agosto, quando recebe o Avaí em Ponta Grossa. Jogos da 21ª rodada da Série B Sexta (8/8)

Ferroviária 2×1 Amazonas

Coritiba 0x0 Chapecoense

Sábado (9)

América-MG 0x1 Remo

Goiás 2×1 Operário

Volta Redonda 0x0 Novorizontino

Domingo (10)

Avaí x Cuiabá – 16h

Atlético-GO x Botafogo-SP – 18h30

Segunda (11)

Criciúma x Athletico – 19h

Paysandu x Vila Nova – 21h30

Terça (12)

CRB x Athletic – 19h30