Goiás faz dever de casa contra Operário-PR e garante liderança da Série B por mais uma rodada

Goiás faz dever de casa contra Operário-PR e garante liderança da Série B por mais uma rodadaEsmeraldino retoma caminho das vitórias após três partidas e abre frente para vice-líder; Fantasma volta a perder após cinco jogos
O Goiás fez valer o fator casa e se manteve na ponta da Série B do Brasileiro por mais uma rodada. Na noite deste sábado (9), a equipe esmeraldina derrotou por 2 a 1 o Operário-PR em Goiânia e, além de encerrar uma sequência de três jogos sem vencer, colocou fim a uma série invicta de cinco partidas do time paranaense, comandado pelo ex-meia Alex.
Moraes abriu o placar para os anfitriões, mas Boschillia deixou tudo igual para os visitantes ainda na primeira etapa. Coube, portanto, ao zagueiro Messias marcar de cabeça após escanteio para definir o triunfo esmeraldino.
Confira como ficou a classificação da Série B do Brasileiro
Com o resultado, o Goiás chega a 41 pontos e retoma a liderança da competição, que havia sido perdida para o Coritiba na abertura da 21ª rodada. O Operário-PR, por sua vez, permanece na décima colocação, com 26 somados, e poderá perder posições no decorrer da rodada.
O próximo compromisso do Esmeraldino será o clássico estadual contra o Vila Nova, sábado que vem, no OBA, também na capital goiana. Já o Fantasma terá bastnate para fazer austes. Afinal, só volta a jogar no dia 19 de agosto, quando recebe o Avaí em Ponta Grossa.
Jogos da 21ª rodada da Série B
Sexta (8/8)
Ferroviária 2×1 Amazonas
Coritiba 0x0 Chapecoense
Sábado (9)
América-MG 0x1 Remo
Goiás 2×1 Operário
Volta Redonda 0x0 Novorizontino
Domingo (10)
Avaí x Cuiabá – 16h
Atlético-GO x Botafogo-SP – 18h30
Segunda (11)
Criciúma x Athletico – 19h
Paysandu x Vila Nova – 21h30
Terça (12)
CRB x Athletic – 19h30