Fortaleza x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Neste duelo pelo Brasileirão, Em Fortaleza, o Botafogo reencontra o técnico renato Paiva, que agora comanda o time cearense
Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste sábado (9), às 20h30, na Arena Castelão, pela 19ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Será um dia de reencontros com o “ex” na capital cearense. O Leão do Pici está em apuros. Afinal, tem apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos, retrospecto que o coloca na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, na zona de rebaixamento.

Assim, ao técnico Renato Paiva, que reencontra o Botafogo, só resta clamar pela torcida lotar o Castelão. Sétimo lugar, mas com dois jogos a menos, o Botafogo vai passo a passo nesta edição do Brasileirão. Primeiro, portanto, precisa retomar um lugar no G6 para, em seguida, pensar em G4, zona que permite o acesso direito à fase de grupos da próxima Copa Libertadores. O título, porém, ficou distante por conta dos resultados ruins no Estádio Nilton Santos, contra Corinthians (empate) e Cruzeiro (derrota).

A Voz do Esporte faz a cobertura deste duelo a partir das 19h (de Brasília). O comando e a narração é de Nando Gouveia.

 

Além de Nando Gouveia, João Miguel Lotufo e André Bacha estão nas reportagens.

