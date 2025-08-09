Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Líder do Brasileirão, Rubro-Negro tenta a vitória para ficar com o simbólico título do primeiro turno. Já o adversário quer entrar no G4
O Flamengo, líder do Brasileirão, recebe o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), pela 19ª rodada da competição. A vitória dará o título simbólico do primeiro turno ao Rubro-Negro, que deverá ter o meia colombiano Carrascal entre os relacionados. Já a equipe de São Paulo pode entrar no G4 em caso de triunfo no Maracanã.

A Voz do Esporte contará a história desta partida, ao vivo, a partir de 17h (de Brasília), com um pré-jogo de primeira. Diego Mazur narra o duelo.

Henrique Neves fará os comentários deste Fla xMirassol. Já a reportagem fica sob a incumbência do talentoso Will Ferreira. Para nãooerder nada, você já sabe: basta clicar na arte acima a partir das 17h (de Brasília).

