Ferroviária e São Paulo empatam sem gols no Brasileirão Feminino

Quem avançar, encara o vencedor do duelo entre Bahia e Corinthians, que será realizado entre este sábado (9) e a próxima sexta-feira (15). A outra chave, por sua vez, tem Bragantino x Cruzeiro, e Flamengo x Palmeiras. Ambos os duelos serão realizados neste domingo (10).

A Ferroviária e o São Paulo empataram sem gols, neste sábado (9), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela ida das quartas de final do Brasileirão Feminino. As equipes, aliás, voltam a se enfrentar no próximo sábado (16), às 16h, no Morumbis. O placar fez jus ao clássico 0 a 0, afinal, foi muito fraco tecnicamente.

O Brasileirão Feminino é disputado anualmente desde 2013 e tem o Corinthians como maior vencedor, afinal, são seis taças (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). A Ferroviária, aliás, é a segunda maior campeã, com duas taças (2014 e 2019).O São Paulo tem um vice, um terceiro lugar e ainda busca seu primeiro título.

A edição de 2025 do torneio começou com 16 times, que se enfrentaram em turno único (15 jogos, portanto). Os oito melhores, naturalmente, avançaram para as quartas de final, enquanto os dois últimos foram rebaixados: 3B da Amazônia e Sport.

O São Paulo, aliás, encerrou a primeira fase em terceiro lugar, com 33 pontos. Já a Ferroviária ficou em sexto, com 25. Como o Tricolor teve campanha melhor, decide a vaga em casa. A primeira fase, vale lembrar, foi disputada entre março e junho, mas foi interrompido para a disputa de outros torneios como a Copa América.

