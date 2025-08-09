Em jogo eletrizante, Bahia e Fluminense empatam na Fonte Nova pelo Brasileirão

Em jogo eletrizante, Bahia e Fluminense empatam na Fonte Nova pelo BrasileirãoCom uma virada para cada lado, Esquadrão de Aço e Tricolor protagonizam um dos melhores jogos da competição e ficam no 3 a 3
Em jogo eletrizante, Bahia e Fluminense empataram por 3 a 3, pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno. No primeiro tempo, Cano abriu o placar para os visitantes, enquanto Jean Lucas e Everton Ribeiro viraram para o Esquadrão de Aço. Na volta do intervalo, o argentino voltou a estufar a rede, enquanto Nonato também marcou. No fim, Luciano Juba deixou tudo igual em uma das melhores partidas da competição.
Com o resultado, o time de Laranjeiras soma 24 pontos, na 9ª colocação. Já o Bahia tem 30 e segue no G4, mesmo após a goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão.
O próximo compromisso do Esquadrão de Aço será diante do Corinthians, na Neo Química Arena, no próximo sábado (16), às 21h (de Brasília). O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, joga no mesmo dia, porém às 16h (de Brasília), no Maracanã, contra o Fortaleza. Antes disso, mede forças com o América de Cali pela Sul-Americana, na terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final.
Primeiro tempo
Na estreia de seu terceiro uniforme, o Bahia quase abriu o placar logo aos 5. Luciano Juba evitou a saída da boal pela linha de fundo e tocou para trás para Jean Lucas. Assim, o meio-campista teve liberdade para cruzar na cabeça de Ademir, que desperdiçou ótimas chances, sozinho na pequena área.
Poucos minutos depois, Renê cobrou o lateral para Keno, que desviou de cabeça e encontrou Cano livre na área. O argentino pegou de primeira e acertou o canto do goleiro Ronaldo para abrir o placar para o time carioca. No entanto, o Fluminense não conseguiu segurar a vantagem, quando Everton Ribeiro tocou para Jean Lucas, que tentou cruzar rasteiro, mas a bola desviou em Bernal e entrou.
Lima fez um levantamento para Davi Schuindt, que cabeceou no canto e obrigou o arqueiro a espalmar para o lado. Na sequência, Everton Ribeiro recebeu um bom passe de Willian José e bateu de perna esquerda. Nesse sentido, a bola desviou em Freytes e enganou Fábio. No fim, Júlio Fidelis arriscou uma batida cruzada, enquanto Keno fez ótima jogada individual e quase acertou o ângulo.
Segundo tempo
O Fluminense deu um cartão de visitas logo no início e novamente com seu artilheiro. Cano aproveitou o cruzamento do lateral-direito Júlio Fidelis e conclui no canto do goleiro Ronaldo. Thiago Santos, por sua vez, deu uma trombada em Everton Ribeiro e recebeu o vermelho, porém o árbitro consultou o VAR e trocou para amarelo.
O jovem Júlio Fidelis voltou a aparecer depois de uma infiltração e finalizou, de primeira, para fora. Do outro lado, Ademir incomodou o sistema defensivo do Flu, mas a bola sobrou para Jean Lucas. O volante até tentou chutar, mas foi travado. Renato Gaúcho, então, decidiu colocar o meio de campo titular em campo e conseguiu com que a equipe virasse a partida.
Afinal, Lima puxou o contra-ataque e abriu para Keno em velocidade. O atacante encontrou Nonato com liberdade para invadir a área e finalizar. O goleiro Ronaldo tentou fazer a defesa, mas não impediu o terceiro gol do time carioca. Após cruzamento na área, David Duarte cabeceou para boa defesa de Fábio.
Aos 43, Luciano Juba aproveitou o cruzamento de Gilberto e acertou um belo chute, que quicou no gramado e encobriu o arqueiro tricolor. Além disso, Jean Lucas teve liberdade para sair cara a cara, mas Freytes fez uma falta providencial para evitar o gol do adversário. O goleiro do Flu ainda fez uma boa defesa no fim, depois do chute de Cauly.
BAHIA 3 x 3 FLUMINENSE
Brasileirão-2025 – 19ª rodada
Data e horário: 9/8/2025, às 21h (de Brasília)
Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Gols: Cano (8’/1ºT) (0-1); Jean Lucas (12’/1ºT) (1-1); Everton Ribeiro (18’/1Tº) (2-1); Cano (3’/2ºT) (2-2); Nonato (26’/2ºT) (2-3); Luciano Juba (43’/2ºT) (3-3)
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo 25’/2ºT), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araujo 33’/2ºT); Ademir (Tiago 36’/2ºT), Kayky (Cauly 25’/2ºT) e Willian José (Lucho Rodríguez 25’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
FLUMINENSE: Fábio; Júlio Fidelis (Guga 23’/2ºT), Davi Schuindt, Freytes e Renê; Thiago Santos (Nonato 14’/2ºT), Bernal (Martinelli 14’/2ºT), Lima e Paulo Henrique Ganso (Hércules 14’/2ºT); Keno (Canobbio 31/2ºT) e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
VAR: Anderson Carlos Gonçalves (PR)
Cartões Amarelos: Jean Lucas e Everton Ribeiro (BAH); Facundo Bernal e Thiago Santos (FLU)
Cartões Vermelhos: Freytes (FLU), aos 50’/2ºT