Em jogo eletrizante, Bahia e Fluminense empatam na Fonte Nova pelo Brasileirão

Com uma virada para cada lado, Esquadrão de Aço e Tricolor protagonizam um dos melhores jogos da competição e ficam no 3 a 3 / Crédito: Jogada 10

Em jogo eletrizante, Bahia e Fluminense empataram por 3 a 3, pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno. No primeiro tempo, Cano abriu o placar para os visitantes, enquanto Jean Lucas e Everton Ribeiro viraram para o Esquadrão de Aço. Na volta do intervalo, o argentino voltou a estufar a rede, enquanto Nonato também marcou. No fim, Luciano Juba deixou tudo igual em uma das melhores partidas da competição. Com o resultado, o time de Laranjeiras soma 24 pontos, na 9ª colocação. Já o Bahia tem 30 e segue no G4, mesmo após a goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão.

O próximo compromisso do Esquadrão de Aço será diante do Corinthians, na Neo Química Arena, no próximo sábado (16), às 21h (de Brasília). O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, joga no mesmo dia, porém às 16h (de Brasília), no Maracanã, contra o Fortaleza. Antes disso, mede forças com o América de Cali pela Sul-Americana, na terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final. Primeiro tempo Na estreia de seu terceiro uniforme, o Bahia quase abriu o placar logo aos 5. Luciano Juba evitou a saída da boal pela linha de fundo e tocou para trás para Jean Lucas. Assim, o meio-campista teve liberdade para cruzar na cabeça de Ademir, que desperdiçou ótimas chances, sozinho na pequena área. Poucos minutos depois, Renê cobrou o lateral para Keno, que desviou de cabeça e encontrou Cano livre na área. O argentino pegou de primeira e acertou o canto do goleiro Ronaldo para abrir o placar para o time carioca. No entanto, o Fluminense não conseguiu segurar a vantagem, quando Everton Ribeiro tocou para Jean Lucas, que tentou cruzar rasteiro, mas a bola desviou em Bernal e entrou.

Lima fez um levantamento para Davi Schuindt, que cabeceou no canto e obrigou o arqueiro a espalmar para o lado. Na sequência, Everton Ribeiro recebeu um bom passe de Willian José e bateu de perna esquerda. Nesse sentido, a bola desviou em Freytes e enganou Fábio. No fim, Júlio Fidelis arriscou uma batida cruzada, enquanto Keno fez ótima jogada individual e quase acertou o ângulo. Segundo tempo O Fluminense deu um cartão de visitas logo no início e novamente com seu artilheiro. Cano aproveitou o cruzamento do lateral-direito Júlio Fidelis e conclui no canto do goleiro Ronaldo. Thiago Santos, por sua vez, deu uma trombada em Everton Ribeiro e recebeu o vermelho, porém o árbitro consultou o VAR e trocou para amarelo. O jovem Júlio Fidelis voltou a aparecer depois de uma infiltração e finalizou, de primeira, para fora. Do outro lado, Ademir incomodou o sistema defensivo do Flu, mas a bola sobrou para Jean Lucas. O volante até tentou chutar, mas foi travado. Renato Gaúcho, então, decidiu colocar o meio de campo titular em campo e conseguiu com que a equipe virasse a partida.