Dupla não corresponde expectativas e perde espaço com Diniz na defesa do Vasco

Dupla não corresponde expectativas e perde espaço com Diniz na defesa do VascoMaurício Lemos e Lucas Oliveira tem dificuldades para entrar na equipe e perdem espaço até para Hugo Moura, improvisado pelo treinador
O Vasco segue ativo no mercado na busca por reforços para o setor defensivo. Afinal, uma dupla perdeu espaço com o técnico Fernando Diniz e não entrou em campo diante do CSA, em São Januário. Tratam-se de Maurício Lemos e Lucas Oliveira, que poderiam aparecer como opções devido às ausências de João Victor e Luiz Gustavo, mas não possuem muito prestígio com o comandante cruz-maltino.
Diante da equipe azulina, o uruguaio ficou apenas como opção no banco de reservas, enquanto Oliveira sequer esteve na lista de relacionados. O treinador, então, preferiu improvisar Hugo Moura na zaga, o que evidenciou que a dupla está no final da fila na disputa por uma vaga no setor.
Lemos chegou ao clube no início do ano, porém não correspondeu às expectativas. Além disso, conviveu com problemas físicos e logo quando teve uma chance de iniciar como titular, sofreu uma lesão na costela.
Outro ponto que depõe contra o uruguaio é que ele não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo de Diniz. Assim, encontrou dificuldade para jogar na linha alta de marcação e apresentou lentidão na saída de bola.
Cruz-maltino no mercado
Diante deste cenário, o Vasco segue no mercado e tenta a contratação de um zagueiro. Nesse sentido, o clube tem negociações em andamento para contratar Carlos Cuesta, zagueiro de 26 anos, que defende o Galatasaray e é titular da seleção colombiana.
No momento, o clube da Colina formalizou uma proposta de empréstimo, com obrigação de compra condicionada a metas e segue otimista para concluir a transação.
