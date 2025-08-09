Dorival Júnior comanda treino tático no Corinthians; Carrillo passa por cirurgia

Meia peruano passa bem após corrigir uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Ele pode perder o restante da temporada

O Corinthians anunciou que o meia André Carrillo passou por cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo na manhã deste sábado (9), em São Paulo. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio-Libanês pelos médicos Rafael Macedo e Alfonso Apostólico. De acordo com o clube, o atleta passa bem.

O Timão informou ainda que Carrillo ficará três dias em casa em recuperação da cirurgia. Em seguida, retornará ao CT Joaquim Grava para iniciar o processo de fisioterapia. O jogador pode perder o restante da temporada por conta da grave lesão.

O jogador lesionou-se na última quarta-feira, durante a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. O peruano levou um toque do adversário e prendeu o pé no gramado. Dessa maneira, foi ao chão e pediu substituição.

Outro que deixou o campo com problema físico foi Memphis Depay, que sofreu lesão muscular e deve parar, por pelo menos, um mês. O lateral-esquerdo Hugo, que se recupera de uma cirurgia para recuperação de uma hérnia inguinal, e o volante Maycon, em transição com a preparação física, também não enfrentam o Juventude na próxima segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), no encerramento da 19ª rodada do Brasileirão.

Corinthians treina enquanto Carrillo era operado

Neste sábado, o elenco do Timão treinou no CT Joaquim Grava. O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade técnica. Em seguida, montou um exercício simulando superioridade numérica em diversas situações de jogo.