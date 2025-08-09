Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De Bruyne marca primeiros gols pelo Napoli

De Bruyne marca primeiros gols pelo Napoli

De Bruyne anota duas vezes e dá assistência em vitória do Napoli por 3 a 2 sobre o Girona, em amistoso neste sábado (9). Foi o quarto jogo dele
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O meia Kevin De Bruyne marcou os dois primeiros gols pelo Napoli, seu novo time. O belga de 34 anos anotou o segundo e o terceiro tentos do time italiano na vitória sobre o Girona por 3 a 2, em amistoso neste sábado (9) no Estádio Castel di Sangro (ITA). Referência global em assistências, ele ainda serviu Di Lorenzo para abrir o placar aos 4 minutos. Stuani marcou os dois gols do time espanhol.

De Bruyne, vale lembrar, é muito amigo de Lukaku, atacante do Napoli. Juntos, eles formaram dupla que encantou o planeta na Copa do Mundo de 2018. Eles também jogaram juntos no Chelsea no início da década passada. Lukaku é dois anos mais novo do que o amigo. E a dupla já funcionou novamente, afinal, o centroavante serviu o meia para fazer o segundo do Napoli aos 15 minutos.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O belga ampliou pouco depois, aos 23 da etapa inicial. Stuani descontou aos 33 e aos 43 do primeiro tempo, e o placar não foi mais alterado. O jogo marcou ainda a estreia de outro ex-jogador do Manchester City, mas pelo Girona: o zagueiro Victor Reis, que tem 19 anos e foi revelado pelo Palmeiras. Ele entrou no intervalo.

Atual campeão italiano, o Napoli disputou seu quinto jogo nesta pré-temporada, o quarto com o belga em campo. Antes, o time de De Bruyne venceu o Catanzarro, mas perdeu para Arezzo e Brest e empatou com o Casertana. Os napolitanos ainda farão amistosos com Sorrento e Olympiacos antes de estrearem no Italiano 2025/2026. Aliás, esta está agendada para o dia 23/8, contra o Sassuolo, fora de casa.

Carreira de De Bruyne

Além do Napoli, o belga também estava na mira do Chicago Fire, do Liverpool e de clubes da Arábia Saudita. Ele despediu-se do Manchester City no dia 25/5, em vitória sobre o Fulham por 2 a 0, pela última rodada da Premier League. Ao todo, foram 422 jogos, 118 gols e 168 assistências.

Assim, deixa o Manchester City no hall dos maiores ídolos do clube, afinal, conquistou 16 títulos, incluindo Champions, Mundial e seis Premier League. De Bruyne tem passagens também por Genk, Wolsfburg e Werder Bremen, conquistando ao menos dois títulos nos dois primeiros times citados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar