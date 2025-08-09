De Bruyne marca primeiros gols pelo Napoli

De Bruyne anota duas vezes e dá assistência em vitória do Napoli por 3 a 2 sobre o Girona, em amistoso neste sábado (9). Foi o quarto jogo dele

De Bruyne, vale lembrar, é muito amigo de Lukaku, atacante do Napoli. Juntos, eles formaram dupla que encantou o planeta na Copa do Mundo de 2018. Eles também jogaram juntos no Chelsea no início da década passada. Lukaku é dois anos mais novo do que o amigo. E a dupla já funcionou novamente, afinal, o centroavante serviu o meia para fazer o segundo do Napoli aos 15 minutos.

O meia Kevin De Bruyne marcou os dois primeiros gols pelo Napoli, seu novo time. O belga de 34 anos anotou o segundo e o terceiro tentos do time italiano na vitória sobre o Girona por 3 a 2, em amistoso neste sábado (9) no Estádio Castel di Sangro (ITA). Referência global em assistências, ele ainda serviu Di Lorenzo para abrir o placar aos 4 minutos. Stuani marcou os dois gols do time espanhol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O belga ampliou pouco depois, aos 23 da etapa inicial. Stuani descontou aos 33 e aos 43 do primeiro tempo, e o placar não foi mais alterado. O jogo marcou ainda a estreia de outro ex-jogador do Manchester City, mas pelo Girona: o zagueiro Victor Reis, que tem 19 anos e foi revelado pelo Palmeiras. Ele entrou no intervalo.

Atual campeão italiano, o Napoli disputou seu quinto jogo nesta pré-temporada, o quarto com o belga em campo. Antes, o time de De Bruyne venceu o Catanzarro, mas perdeu para Arezzo e Brest e empatou com o Casertana. Os napolitanos ainda farão amistosos com Sorrento e Olympiacos antes de estrearem no Italiano 2025/2026. Aliás, esta está agendada para o dia 23/8, contra o Sassuolo, fora de casa.

Carreira de De Bruyne

Além do Napoli, o belga também estava na mira do Chicago Fire, do Liverpool e de clubes da Arábia Saudita. Ele despediu-se do Manchester City no dia 25/5, em vitória sobre o Fulham por 2 a 0, pela última rodada da Premier League. Ao todo, foram 422 jogos, 118 gols e 168 assistências.

Assim, deixa o Manchester City no hall dos maiores ídolos do clube, afinal, conquistou 16 títulos, incluindo Champions, Mundial e seis Premier League. De Bruyne tem passagens também por Genk, Wolsfburg e Werder Bremen, conquistando ao menos dois títulos nos dois primeiros times citados.