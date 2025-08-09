Crystal Palace x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes vão disputar o título da Supercopa Inglesa em Wembley / Crédito: Jogada 10

A partida entre Crystal Palace e Liverpool, neste domingo (10), marca a abertura da temporada 2025/26 no futebol inglês. As equipes se enfrentam às 11h (de Brasília), na final da Supercopa Inglesa, no histórico Wembley, em Londres. A partida coloca frente a frente o vencedor da Copa da Inglaterra (FA Cup), diante do atual campeão da Premier League. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Estêvão estreia com gol na vitória do Chelsea sobre o Bayer Leverkusen Como chega o Crystal Palace Atual vencedor da Copa da Inglaterra (FA Cup), o Crystal Palace vai tentar surpreender o Liverpool e conquistar mais um título nacional para começar a temporada 2025/26 com o pé direito. Além disso, o time poderá contar com os retornos de Adam Wharton, Marc Guehi e Nathaniel Clyne, que já se recuperaram das lesões e retornaram aos treinos nesta pré-temporada. Porém, Chadi Riad e Cheick Doucouré ainda seguem afastados por questões médicas. No mercado, o time manteve uma postura mais comedida, trazendo apenas dois reforços: Borna Sosa e Walter Benitez. Como chega o Liverpool Por outro lado, o Liverpool é o atual campeão da Premier League e chega embalado para mais uma temporada brigando pelo topo do futebol inglês. Isto porque os Reds investiram alto nesta janela de transferências e o técnico Arne Slot já colocou os reforços para jogar.

Dessa maneira, a tendência é que o time entre em campo com uma escalação parecida com a que jogou no segundo amistoso de pré-temporada contra o Athletic Bilbao. Todos os reforços contratados recentemente pelo Liverpool já têm sido aproveitados, inclusive entre os titulares, como o lateral Frimpong, o meia-atacante Wirtz e o centroavante Ekitiké. Contudo, a única dúvida fica por conta do goleiro brasileiro Alisson.