Cruzeiro x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Cruzeiro x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Com Mineirão lotado, a Raposa, vice-líder, recebe o Peixe, que luta contra o Z4, em um clássico de extremos opostos na tabela do Brasileirão
Alerta de jogão com casa cheia na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (10), o Cruzeiro recebe o Santos às 18h30, em um Mineirão com ingressos esgotados. A partida coloca frente à frente a equipe mineira, que briga pela liderança, e o time paulista, que luta para escapar da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, às 17h. Diego Mazur está escalado como o camisa 10 da narração. Os comentários ficam por conta de Thiago Hugolini. Por fim, David Silva, na reportagem, completa o trio de craques do canal.

