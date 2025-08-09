Cruzeiro atinge terceira melhor campanha em turno e pode repetir ano campeão

O Cruzeiro faz uma excelente campanha no Brasileirão e ocupa a segunda colocação com 37 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, líder do campeonato. Mesmo com uma rodada restante para o encerramento do turno, os mineiros já garantem a terceira melhor campanha na história dos pontos corridos.

Sob o comando de Leonardo Jardim, a equipe fica atrás apenas das campanhas de 2013 e 2014, quando conquistou o tri e o tetracampeonato brasileiro. Naquelas edições, somou 40 e 43 pontos no turno, respectivamente, e foi campeã nos dois torneios. Se vencer o Santos neste domingo (10), no Mineirão, o time igualará a campanha de 11 anos atrás.