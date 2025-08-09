Contra o Fortaleza, Botafogo defenderá façanha da era SAF

Glorioso chega ao único estado em que visitou nas três últimas edições do Brasileiro e nunca perdeu. E ainda tem outro bom presságio!

Além do Ceará, somente em Pernambuco o Botafogo, com um clube-empresa, não sabe o que é ser derrotado. No entanto, o time atual campeão nacional tem apenas um jogo por lá, ao contrário dos demais estados, onde, inclusive, sempre pisou em mais de uma oportunidade. A visita a capital ocorreu recentemente, no 1 a 0 sobre o Sport.

Se o retrospecto, as curiosidades e os números estiverem em primeiro plano, o Botafogo não perderá, então, para o Fortaleza neste sábado (9), às 20h30 (horário de Brasília), no Castelão, pela rodada 19 desta edição do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Glorioso desembarcará no único estado que visitou em todas as edições do Brasileirão como SAF e sempre somou pontos (confira mais detalhes abaixo). De 2022 até aqui, o Mais Tradicional foi ao Ceará quatro vezes: são duas vitórias e dois empates neste recorte, trajetória que resulta, portanto, em um aproveitamento de 66,6%, cifra elevada para uma equipe forasteira.

Marçal é caçador de Leão

É claro que os dados não vestem chuteiras e tampouco entram em campo. O Botafogo terá, assim, que jogar bola para não permitir que o Castelão se torne um território hostil. Mas um outri presságio estará ao lado dos alvinegros neste fim de semana. Foi justamente contra o Fortaleza, no mesmo estádio, que Marçal marcou o seu primeiro gol pelo Glorioso. Em setembro de 2022, a Estrela Solitária bateu o Leão do Pici por 3 a 1, com a marca do lateral-esquerdo. Naquele dia, aliás, o ídolo Gatito ainda pegou um pênalti.

Botafogo na base da rotação

Para o dissabor do Fortaleza, Marçal deve estar, enfim, entre os 11 iniciais do Mais Tradicional. Desta vez, porém, o veterano ocupará a zaga por conta do número de baixas do Botafogo. Além disso, após a vitória sobre o Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista, pela Copa do Brasil, o técnico Davide Ancelotti respondeu ao Jogada10 que, com o time vivo em três frentes (o único no Brasil), a tendência é o rodízio na sequência da temporada.

“De antemão, acontece para ganhar o jogo. A princípio, vou fazer sempre a escalação para ganhar o próximo jogo. Acho que, contra o Bragantino, em primeiro lugar, precisava de um pouco menos de domínio de bola, para, principalmente, atacar nas costas deles. Por essa razão, jogamos sem um 9. Acho que Savarino fez o trabalho muito bem. Antes de tudo, dar descanso aos jogadores que podem estar cansados e jogadores que vamos precisar nos próximos jogos é muito importante para o Botafogo”, explicou Ancelottinho.

Agora, o Mais Tradicional defende este histórico para seguir, como prega o hino, “honrando as cores do Brasil de nossa gente” e buscando sempre estar entre os ponteiros da liga nacional.