Brasileiro Feminino: Corinthians supera Bahia no último minuto e abre vantagem nas quartas

Brasileiro Feminino: Corinthians supera Bahia no último minuto e abre vantagem nas quartasNo último lance do jogo disputado em Aracaju (SE), Gabi Zanotti anota para as Brabas e assegura o triunfo por 2 a 1 no jogo de ida
Foi no sufoco, mas o Corinthians derrotou por 2 a 1 o Bahia neste sábado (9), no primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Brasileiro. No Batistão, em Aracaju, Gi Fernandes abriu o placar para as paulistas. Rhaizza, no segundo tempo, deixou todo igual. Assim, coube à veterana Gabi Zanotti anotar o gol da vitória no último lance.
As Brabas tiveram o controle da maior parte do jogo diante das Mulheres de Aço, que apostaram na estratégia de aguardar para investir em contragolpes. O jogo, aliás, foi marcado por muitas disputas fortes e boas oportunidades para ambos os times .
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
O confronto da volta será na próxima semana, com vantagem alvinegra. Afinal, as Brabas precisam apenas de um empate para garantirem vaga nas semifinais. Em caso de derrota das paulistas por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Ao Bahia, resta triunfar por dois ou mais gols para se classificar diretamente.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar