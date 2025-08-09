Brasileiro Feminino: Corinthians supera Bahia no último minuto e abre vantagem nas quartas

No último lance do jogo disputado em Aracaju (SE), Gabi Zanotti anota para as Brabas e assegura o triunfo por 2 a 1 no jogo de ida

Foi no sufoco, mas o Corinthians derrotou por 2 a 1 o Bahia neste sábado (9), no primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Brasileiro. No Batistão, em Aracaju, Gi Fernandes abriu o placar para as paulistas. Rhaizza, no segundo tempo, deixou todo igual. Assim, coube à veterana Gabi Zanotti anotar o gol da vitória no último lance.

As Brabas tiveram o controle da maior parte do jogo diante das Mulheres de Aço, que apostaram na estratégia de aguardar para investir em contragolpes. O jogo, aliás, foi marcado por muitas disputas fortes e boas oportunidades para ambos os times .