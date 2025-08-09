Bahia x Fluminense: Renato e Ceni se reencontram com histórico equilibrado e goleadas

Treinadores se enfrentam pela décima vez e fazem tira-teima em confronto de tricolores pela 19ª rodada, a última do primeiro turno / Crédito: Jogada 10

Ao longo da história do futebol mundial, diversos ex-jogadores se aventuraram em diferentes caminhos após pendurarem, oficialmente, as chuteiras. Assim, a principal delas foi no comando técnico para transmitir conhecimentos táticos e gestão de grupo. No Brasil não foi diferente, e dois dos principais nomes que seguiram no futebol se enfrentam neste sábado (9): Renato Gaúcho e Rogério Ceni. Dentro das quatro linhas, ambos se consolidaram como maiores ídolos de dois tricolores: Grêmio e São Paulo, com títulos, defesas e gols históricos. Nesse sentido, à beira do campo, os dois também obtiveram sucesso, com conquistas importantes e já foram, em diferentes momentos, cogitados na Seleção Brasileira.

Curiosamente, os comandantes seguem à frente de outros dois tricolores: Bahia e Fluminense. As equipes, então, medem forças às 21h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. De uma lado, o Esquadrão tenta se manter entre os quatro primeiros e sonha em voltar à Libertadores em 2026. Já do outro, o Tricolor de Laranjeiras teve uma trajetória marcante no Mundial e começa a se reencontrar depois de uma sequência negativa na volta ao Brasil. Ambos poderiam ter se enfrentado também nas oitavas da Sul-Americana, porém o Bahia deu adeus ao torneio após perder para o América de Cali, que será o adversário do Flu. Na Copa do Brasil, os dois seguem vivos e também podem se encontrar nas quartas.

Equilíbrio e alta média de gols Historicamente, os dois treinadores já se enfrentaram em nove oportunidades, com muito equilíbrio e alta média de gols. Isso porque são nove confrontos, com quatro triunfos para cada lado e um empate. Ao todo, esses duelos reservaram 25 tentos (média de 2,78 gols por partida), com direito a goleadas fora de casa. A primeira delas ocorreu no Brasileirão de 2019, logo no segundo confronto dos comandantes. Com uma passagem conturbada pelo Cruzeiro, Ceni viu a equipe não ter forças para superar o Grêmio e perder por 4 a 1 na Arena Independência. Na temporada seguinte, o ex-goleiro assumiu o comando do Flamengo e foi campeão brasileiro na última rodada. Novamente contra o Imortal Tricolor, o treinador deu o troco em Portaluppi ao vencer por 4 a 2 em Porto Alegre, em janeiro de 2021, por causa da pausa na pandemia.

Com isso, no mesmo ano, os papéis se inverteram. Afinal, Renato assumiu o Rubro-Negro, enquanto Ceni voltou para o clube do coração, São Paulo. Na 32ª rodada daquele Brasileirão, o time carioca passeou no Morumbis e goleou por 4 a 0. O treinador do Fluminense levava a melhor no confronto até a temporada passada, mas Rogério equilibrou o histórico no comando do Bahia contra o Grêmio. Sendo assim, foram dois triunfos seguidos por 1 a 0, em Salvador, e 2 a 0, em Porto Alegre. O primeiro deles, aliás, com gol de Everaldo, que atualmente é comandado por Portaluppi no Fluminense.