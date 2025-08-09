Bahia x Fluminense, com a Voz do Esporte, às 19h30, de Brasília

O Bahia recebe o Fluminense, neste sábado (9), às 21h (de Brasília), na Casa de Aposta Arena Fonte Nova. De um lado, os donos da casa tentar seguir no G4, enquanto os visitantes voltaram a vencer depois de quatro derrotas consecutivas. O Esquadrão de Aço soma, no momento, 29 pontos e ocupa a quarta colocação. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez , tem 23 pontos, em nono.

