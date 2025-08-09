Bahia x Fluminense, com a Voz do Esporte, às 19h30, de Brasília

Bahia x Fluminense, com a Voz do Esporte, às 19h30, de BrasíliaEste duelo de Tricolores fecha o sabadão de duelos do Brasileirão, pela 19ª rodada da competição
O Bahia recebe o Fluminense, neste sábado (9), às 21h (de Brasília), na Casa de Aposta Arena Fonte Nova. De um lado, os donos da casa tentar seguir no G4, enquanto os visitantes voltaram a vencer depois de quatro derrotas consecutivas. O Esquadrão de Aço soma, no momento, 29 pontos e ocupa a quarta colocação. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez , tem 23 pontos, em nono.
A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A cobertutra e a narração está com Ricardo Froede.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
esta cobertura da Voz do Esporte tambpem contra com os comentários de Rodrigo Seraphim e as reportagens de David Silva. Não deixe de clar na arte acima a partir das 19h30 (de Brasília).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.