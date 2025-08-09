Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia x Fluminense, com a Voz do Esporte, às 19h30, de Brasília

Bahia x Fluminense, com a Voz do Esporte, às 19h30, de Brasília

Este duelo de Tricolores fecha o sabadão de duelos do Brasileirão, pela 19ª rodada da competição
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Bahia recebe o Fluminense, neste sábado (9), às 21h (de Brasília), na Casa de Aposta Arena Fonte Nova. De um lado, os donos da casa tentar seguir  no G4, enquanto os visitantes voltaram a vencer depois de quatro derrotas consecutivas. O Esquadrão de Aço soma, no momento, 29 pontos e ocupa a quarta colocação. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez , tem 23 pontos, em nono.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A cobertutra e a narração está com  Ricardo Froede.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

esta cobertura da Voz do Esporte tambpem contra com os comentários de Rodrigo Seraphim e as reportagens de David Silva. Não deixe de clar na arte acima a partir das 19h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar