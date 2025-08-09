Antes da Libertadores, Peñarol ‘amassa’ Nacional em clássico uruguaio

Apesar de ser o mandante, o Peñarol não pode imputar o apoio da torcida como ponto relevante na vitória deste sábado (9), já que o confronto aconteceu com portões fechados.

Em razão do calendário, o Peñarol ficou um tanto quanto “impedido” de poupar jogadores visando o confronto das oitavas da Libertadores , contra o Racing, na próxima terça-feira (12). Entretanto, isso em nada intimidou o Carbonero que, no clássico diante do Nacional, conseguiu uma imponente vitória por 3 a 0 em duelo pela segunda rodada do Clausura local.

Por conta de incidentes ocorridos na final do Intermedio, neste mesmo duelo, os dois clubes receberam punições por parte da Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Enquanto o Manya foi punido com dois jogos sem público, o Nacional foi punido com cinco jogos sem o apoio de seu torcedor além de perder três pontos. O motivo da pena superior ao Bolso se deu por ser o mandante no compromisso com episódios de violência, inclusive, contra a força policial.

Dentro das quatro linhas, o placar começou a ser construído aos 31 minutos quando Maxi Silvera recebeu passe de cabeça, dentro da área,e bateu cruzado para superar o arqueiro Luis Mejía. Ainda na etapa inicial, em nova jogada iniciada pelo alto, a zaga do Nacional tentou fazer o corte e o lateral Emanuel Gularte, no oportunismo, viu a pelota bater nele e entrar na meta do arquirrival.

O fechamento do marcador ocorreu apenas aos 41 minutos do segundo tempo, por intermedio de jogador com passado recente no futebol brasileiro. Após cruzamento vindo do lado esquerdo, Matías Arezo (ex-Grêmio) cabeceou com extrema precisão, no canto oposto de Mejía. 3 a 0, placar final em Montevidéu.