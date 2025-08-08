Volta Redonda x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Voltaço luta contra o rebaixamento, enquanto o Tigre do Vale sonha com o acesso / Crédito: Jogada 10

Em lados opostos da tabela, Volta Redonda e Novorizontino se enfrentam neste sábado (9), às 20h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão. O Voltaço é o primeiro time dentro do Z4 e já vê a saída bem de perto. Por outro lado, o Tigre do Vale é o terceiro colocado e sonha com o acesso pelo segundo ano consecutivo. O árbitro José Mendonça da Silva Junior (PR) apita a partida. Ele terá o auxílio de Henrique Neu Ribeiro (SC) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR). Já Adriano Barros Carneiro (MA) fica responsável pelo VAR. No primeiro turno, o Novorizontino venceu o Volta Redonda por 1 a 0.

Onde assistir O jogo terá transmissão ao vivo no Disney +. Como chega o Volta Redonda Em 17º lugar com 21 pontos, o Volta Redonda vê a luz no fim do túnel cada vez mais perto. Além disso, um bom resultado contra um dos candidatos ao título pode encher o time carioca de moral para a sequência da temporada. Contudo, o time terá o desfalque de Raí, que cumprirá suspensão. Assim, ele dará lugar para Chay. Por outro lado, o técnico Rogério Corrêa terá o retorno do lateral-esquerdo Sanchéz. O jogador volta a ficar à disposição e entrará no lugar de Juninho Monteiro. Dessa forma, o Volta Redonda deve ir a campo escalado com: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchéz; André Luiz, Pierre, Chay e PK; MV e Ítalo. Como chega o Novorizontino Sem vencer há dois jogos, o Novorizontino tenta retornar para os trilhos e retomar a confiança na briga pelo acesso. Afinal, cada tropeço pode custar caro, como aconteceu no ano passado. Portanto, para evitar repetir o erro, o Tigre do Vale deve ter mudanças, como a entrada do meia Matheus Frizzo. Nos últimos jogos, o time paulista sentiu a falta de um armador.