Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitinho se antecipa ao Corinthians e revela contratação antes do anúncio oficial

Vitinho se antecipa ao Corinthians e revela contratação antes do anúncio oficial

Atacante de 31 anos assina até 2026, mas clube só oficializará após conclusão dos trâmites contratuais
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante Vitinho “furou” o Corinthians e antecipou, nesta sexta-feira (08/8), o anúncio de sua contratação. Em seu perfil no Instagram, o jogador de 31 anos chegou a se identificar como atleta do Timão, mas apagou a menção cerca de uma hora depois.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Pela manhã, Vitinho esteve no CT Joaquim Grava, onde assinou contrato válido até o fim de 2026 e posou para fotos. No entanto, o Corinthians só confirmará oficialmente a contratação quando todos os trâmites burocráticos forem concluídos e a situação contratual do atleta estiver regularizada.

Livre no mercado após rescindir com o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, Vitinho chega como o primeiro reforço do Timão nesta janela de transferências. Antes de acertar com o clube paulista, ele esteve na mira do Fluminense.

As negociações começaram há cerca de um mês, mas avançaram lentamente enquanto a diretoria conversava com outros atletas. O departamento de futebol priorizava a contratação de um atacante canhoto, mas as características de Vitinho agradaram ao técnico Dorival Júnior e sua comissão. O Corinthians buscava um ponta de velocidade e chegou a tentar Biel, que acertou com o Atlético-MG, e Victor Sá, do Krasnodar, da Rússia.

A diretoria acelerou o acordo com Vitinho por conta do risco de sofrer um transfer ban a partir da próxima segunda-feira (12/8). Revelado pelo Botafogo, o atacante acumula passagens por Internacional, Flamengo, CSKA (Rússia), além dos sauditas Al-Shabab e Al-Ettifaq.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar