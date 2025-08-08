Vídeo: Mirassol vestirá no Maracanã uniforme inspirado no tri da seleção brasileira

O modelo é fabricado pela Athleta, a mesma fornecedora de material esportivo que vestiu a seleção na Copa do Mundo de 1970

O Mirassol viverá um momento histórico neste sábado (9). Pela primeira vez, o time paulista disputará uma partida no Maracanã, encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Portanto, para marcar a ocasião, a equipe entrará em campo com uma camisa especial, inspirada nas conquistas da seleção brasileira nas Copas de 1958, 1962 e 1970.

A Athleta, mesma fornecedora de material esportivo que vestiu a seleção no tricampeonato mundial, fabrica o modelo. A peça, aliás, faz referência ao uniforme usado no México, em 1970. Entre os detalhes estão gola lisa, relevo com o primeiro escudo do Mirassol e a Taça Jules Rimet, conquistada de forma definitiva pelo Brasil naquele ano.