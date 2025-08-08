Vasco abre negociações com o Galatasaray pelo zagueiro Carlos Cuesta

Após desempenho negativo, Cruz-Maltino passa a priorizar a contratação de um zagueiro, mas deve sofrer concorrência / Crédito: Jogada 10

A diretoria está negociando a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, do Galatasaray (Turquia), de acordo com informações obtidas pelo Jogada10. Os moldes da negociação não foram revelados, mas o que se sabe é que o defensor colombiano teve problemas de adaptação. Deste modo, o clube turco estaria disposto a liberar o jogador e o colocou à venda apenas quatro meses após sua chegada. O Galatasaray entende que o ideal é vendê-lo para recuperar o investimento de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) feito em fevereiro deste ano. Anteriormente, Cuesta estava no Genk, da Bélgica, onde atuou por seis temporadas.