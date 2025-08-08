Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Técnico do Liverpool já admite perder Darwin Núñez

Arne Slot apontou que 'existe uma chance' do avante uruguaio deixar Anfield em breve
Até esta sexta-feira (8), as informações envolvendo uma abordagem do Al-Hilal para tirar Darwin Núñez do Liverpool caminhavam apenas pela grande mídia. Porém, as palavras recentemente ditas pelo técnico do clube inglês, Arne Slot, deram o tom de que o negócio tem boas possibilidades de concretização.

Durante entrevista coletiva, o comandante dos Reds foi bastante sincero ao comentar a situação do atacante uruguaio de 25 anos. Isso porque, mesmo dando garantia de que está contente com o atual elenco, ele trabalha com a possibilidade de saída de Núñez no futuro próximo.

“Eu e nós estamos muito felizes com o elenco que temos, e há todos os motivos para isso, já que vencemos a liga na última temporada. Claro, jogadores saíram, mas também trouxemos reforços, e os jovens estão indo bem”, comemorou o treinador, acrescentando:

“No momento, Darwin pode realmente sair, mas nada foi assinado ainda, então talvez seja preciso esperar alguns dias até que tudo esteja concluído. Mas sim, existe a chance de ele ir embora.”

Para tirar o atleta que está desde 2022 nos Reds, a representação saudita fez uma proposta de 53 milhões de euros (equivalente a R$ 335,2 milhões, na atual cotação). Nesse sentido, mesmo o valor representando 32 milhões de euros (R$ 202,3 milhões) a menos do que os ingleses pagaram para contratar Darwin junto ao Benfica, em julho de 2022, o planejamento do Liverpool já está nitidamente voltado para um novo nome do setor. Mais especificamente, o sueco Alexander Isak, figura em clara “rota de colisão” com o Newcastle.

