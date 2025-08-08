São Paulo x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Vitória fazem um duelo de objetivos distintos neste sábado (09/8) às 18h30, no Morumbis, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista vem de cinco jogos sem perder na competição, sendo quatro vitórias seguidas, mas precisa superar o baque da queda na Copa do Brasil, para o Athletico Paranaense. Já o Rubro-Negro Baiano também não perde há cinco rodadas, mas são quatro empates neste período. Assim, a equipe não consegue se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida entre São Paulo e Vitória terá transmissão do Premiere.

Como chega o São Paulo

O Tricolor vem de bom momento no Brasileirão, com quatro vitórias seguidas e a aproximação do G6. A equipe conseguiu se afastar da zona de rebaixamento e agora briga com os times da parte de cima da tabela por objetivos maiores. Contudo, o Tricolor chega com a necessidade de dar uma resposta ao seu torcedor, após ser eliminado para o Athletico Paranaense na Copa do Brasil, em uma atuação muito abaixo coletivamente.

Para o duelo no Morumbis, o técnico Crespo terá alguns desfalques. Começando pelo goleiro Jandrei, duramente criticado na eliminação para o Athletico. O arqueiro negocia sua saída para o Juventude. Além disso, Arboleda sofreu uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda na Arena da Baixada e não tem previsão de volta. A tendência é para Sabino assumir a titularidade ao lado de Ferraresi e Alan Franco. O zagueiro argentino e o atacante Ferreira voltam ao Brasileirão, após cumprirem suspensão na última rodada. Por fim, Lucas Moura vem avançando na recuperação de uma lesão e pode ser uma surpresa no banco, a depender da sua evolução no treino desta sexta-feira.

Como chega o Vitória

O Vitória engatou quatro empates nos últimos cinco jogos do Brasileirão. Na última rodada, o time chegou a abrir 2 a 0 diante do Palmeiras, mas sofreu dois gols na parte final. Fábio Carille lamentou a desatenção nos 20 minutos finais, mas pontuou que a atuação foi a melhor desde a sua chegada no clube. Para o duelo no Morumbis, o treinador não terá o lateral Raúl Cáceres, que sofreu uma lesão muscular de grau dois.