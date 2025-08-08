São Paulo tem até esta sexta para definir trocas na lista da Libertadores

Clube pode fazer até cinco trocas em lista de 50 jogadores e deve ter novidades como o atacante Tapia e o volante Luan

A diretoria do São Paulo tem até as 18h desta sexta-feira para registrar, no sistema online da Conmebol, as cinco alterações na lista de 50 jogadores inscritos para as oitavas de final da Libertadores. O Tricolor enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, na próxima terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), em Medellín, no jogo de ida da fase eliminatória.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o regulamento, os clubes podem inscrever até cinco novos atletas, mesmo que a regularização na CBF ainda não tenha acontecido. Nesse caso, é possível fazer uma “inscrição provisória” desde que a documentação completa seja entregue até as 14h de segunda-feira e a situação seja regularizada no BID da CBF.

Uma das novidades deve ser o atacante Gonzalo Tapia, já registrado na CBF, que pode ocupar a vaga de Matheus Alves, vendido ao CSKA, ou de Ryan Francisco, lesionado no joelho e com retorno previsto apenas para 2026.

Outra mudança possível é a inclusão do volante Luan. Afinal, ele vem sendo opção no banco com o técnico Hernán Crespo. Ele poderia entrar no lugar de Igor Vinícius, camisa 2, que deixou o São Paulo para reforçar o Santos.

As três trocas restantes podem envolver jogadores que já têm acerto encaminhado com o clube, mas ainda não estão oficializados. A diretoria busca a contratação de um lateral-direito e, após a lesão de Arboleda, também passou a priorizar a chegada de um zagueiro.