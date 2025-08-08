São Paulo ficará com 80% de venda de Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk

Tricolor está perto de negociar atacante para o clube ucraniano e deve ficar com boa parte da quantia, além de possíveis bônus

O São Paulo está próximo de concretizar a venda do atacante Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk , da Ucrânia. Contudo, nas tratativas, o Tricolor ficará com 80% do valor total da negociação. A oferta dos europeus foi de 10 milhões de euros, equivalente a pouco mais de R$ 63 milhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, o Tricolor detém apenas 80% dos direitos econômicos do atleta. Isso representa um montante de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50,5 milhões, considerando a cotação desta sexta-feira). Os outros 20% pertencem ao Boavista, que também participa da operação.

Além do valor principal, o São Paulo poderá receber um bônus de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) caso Lucas Ferreira contribua para a classificação do Shakhtar Donetsk à Champions League na próxima temporada.

Outra cláusula importante garante ao clube paulista 10% do lucro em uma eventual futura negociação do atacante. Isso significa que, se Lucas for vendido futuramente por um valor superior a 10 milhões de euros, o São Paulo ficará com 10% do montante que ultrapassar esse patamar.

Lucas Ferreira ganhou destaque no São Paulo em 2025

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Lucas Ferreira foi um dos destaques da equipe sub-20. Ele ainda foi um dos principais nomes na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. Logo após o título, o jovem atacante subiu ao elenco profissional pelo técnico Luis Zubeldía, ganhando espaço e destaque.