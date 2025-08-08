Santos dá passo importante para a construção da nova Vila Belmiro

Peixe recebeu a aprovação de pai de Neymar para a obra e clube deve assinar o contrato final nos próximos dias / Crédito: Jogada 10

O Santos está próximo de dar os últimos passos burocráticos para a construção da nova Vila Belmiro. O clube já está alinhado com a empresa WTorre para a obra e deve anunciar a aprovação do projeto em um evento nesta sexta-feira (08). O presidente Marcelo Teixeira conseguiu encaminhar um diálogo com a construtora para o contrato final. As duas partes vão firmar quatro documentos diferentes: construção, locação, cadeiras e outros assuntos menores. No evento desta sexta, o dirigente anunciará, de forma simbólica, a aprovação do projeto de construção. Estarão presentes no Paço Municipal o prefeito de Santos, Rogério Santos, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, e o diretor de novos negócios da WTorre, Luiz Otávio Alves.