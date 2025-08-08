Saiba quanto o Vasco já faturou de premiação na campanha na Copa do Brasil

Com triunfo sobre o CSA, Cruz-Maltino já acumulou mais de R$ 14 milhões nesta edição e aguarda o sorteio para conhece o próximo adversário

O Vasco garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Dentro das quatro linhas, em São Januário, a equipe carioca superou o CSA por 3 a 1, nesta quinta-feira (7), e se colocou entre os oito melhores times do torneio nacional.

Dessa forma, com a vaga nas quartas, o Cruz-Maltino lucrou uma premiação de R$ 4,7 milhões. No total, até o momento, acumulou mais de R$ 14 milhões na atual edição.