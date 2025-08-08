Reforço do Olympique de Marselha, Igor Paixão se declara ao Coritiba: ‘Abriu portas’

Brasileiro é o reforço mais caro da história do clube francês, por 30 milhões de euros (R$ 195 milhões), com bônus de 5 milhões de euros / Crédito: Jogada 10

Em sua chegada ao Olympique de Marselha, Igor Paixão relembrou sua trajetória no Coritiba e demonstrou gratidão ao clube que o projetou para o futebol. Assim, o jogador, de 25 anos, citou que o time do Alto da Glória “abriu portas” para que ele se desenvolvesse e chegasse à Europa. “Tenho eterna gratidão pelo Coritiba, abriu as portas para eu estar vivendo isso aqui no Olympique de Marselha. Eu desejo toda a sorte do mundo para eles, é um clube grande do Brasil”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu tenho esse carinho por eles e por toda a cidade também. É uma cidade muito boa de morar, tenho família lá. É eterna a gratidão que eu tenho por eles, sou Piá do Couto e estou representando eles onde eu for”, completou. Carreira do brasileiro Revelado nas divisões de base do Coxa, Paixão chegou a atuar, por empréstimo, no Londrina. Em seguida, se acertou com o Feyenoord, da Holanda, na maior negociação da história do Alviverde, por 8 milhões de euros em 2022. Os holandeses negociaram o brasileiro com o Olympique de Marselha por 30 milhões de euros (R$ 195 milhões), com bônus de 5 milhões de euros em metas individuais e coletivas (pode chegar a R$ 227 milhões, no total). Nesse sentido, esta é a contratação mais cara da história do clube francês. Durante suas três temporadas no Feyenoord, Igor Paixão disputou 129 jogos, marcou 39 gols e deu 23 assistências. Ele ajudou o time a conquistar três títulos importantes: o Campeonato Holandês (2022/23), a Copa dos Países Baixos (2023/24) e a Supercopa local em 2024.