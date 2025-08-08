Real Madrid vence o Leganés em primeiro amistoso da pré-temporada

Real Madrid vence o Leganés em primeiro amistoso da pré-temporadaMerengues viram por 4 a 1 em Valdebebas, e Rodrygo atua como capitão no segundo tempo em meio a indecisão sobre o futuro
O Real Madrid fez seu primeiro amistoso de pré-temporada com um teste em Valdebebas e começou com o pé direito. Nesta sexta-feira (8), o time merengue recebeu o Leganés e, mesmo saindo atrás no placar, construiu uma virada por 4 a 1. Brahim Díaz, Huijsen, Éder Militão e o jovem Thiago Pitarch marcaram os gols para os merengues, enquanto Sule marcou para os visitantes.
O técnico Xabi Alonso utilizou o amistoso para realizar testes na equipe. Assim, o Real niciou a partida com um trio ofensivo formado por Vini Jr, Brahim e Gonzalo García, no tradicional 4-3-3, tendo Carvajal como capitão. No segundo tempo, trocou peças e reposicionou a equipe, entregando a braçadeira de capitão a Rodrygo. O brasileiro, que desperta interesse de clubes da Premier League, atuou ao lado de Mbappé na frente.
Rodrygo, revelado pelo Santos, já havia chamado atenção na estreia de Xabi como técnico, no empate contra o Al-Hilal no Mundial de Clubes, quando deu assistência para Gonzalo García. No entanto, o futuro do brasileiro está indefinido e o Tottenham está entre os clubes que observam o jogador.
O Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira (12), na Áustria, contra o WSG Tirol, no último amistoso antes da estreia no Campeonato Espanhol, marcada para o dia 19, no Santiago Bernabéu, contra o Osasuna.