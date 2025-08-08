Real Madrid divulga novo terceiro uniforme para a temporada

Nova camisa do time merengue será azul, com detalhes na cor branca, inspirada no modelo de 2013/14, ano da 'La Decima' da Champions

Vale lembrar que o portal Footy Headlines, conhecido por mostrar de forma antecipada alguns uniformes de clubes pelo mundo, havia vazado a nova indumentária merengue.

O Real Madrid divulgou, nesta sexta-feira (8), seu novo terceiro uniforme para a temporada 2025/26. Assim, a camisa alternativa será predominantemente azul, com detalhes na cor branca, inspirada no modelo de 2013/14, ano em que a equipe conquistou “La Decima” Champions League.

Dessa forma, a camisa é inspirada também nos antigos assentos do Santiago Bernabéu. A parte interna, então, conta com a frase “90 minutos no Bernabéu são muito longos”, utilizada por jogadores e torcedores do Real.

Antes da estreia no Campeonato Espanhol, o elenco segue as duas semanas de atividades sob o comando do técnico Xabi Alonso, mesmo após mostrar o descontentamento com a La Liga. O jogo ocorre dia 19 (terça-feira), às 16h (de Brasília), diante do Osasuna, no Bernabéu.

Por fim, o Real Madrid voltou a criticar a organização da competição. O clube, então, afirmou, em seu canal oficial de TV, que a La Liga inicia “viciada, alterada e manipulada”. Além disso, alega prejuízo esportivo por ter de estrear no Espanhol no dia 19 de agosto, com menos de duas semanas de pré-temporada.

“A La Liga começa viciada e manipulada, uma equipe começa em inferioridade física e tática por decisão e não por casualidade. Fazem um time competir sem preparação, não é um golpe contra um jogo, é um golpe contra a temporada”, reclamou o clube em seu canal.