RB Bragantino x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e Internacional se enfrentam neste sábado (09/8), às 18h30, no estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, um duelo de equipes que não vivem um bom momento. A partida é válida pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta vem de quatro derrotas seguidas na competição, deixou o G4 e, no meio da semana, caiu na Copa do Brasil para o Botafogo. Por sua vez, o Colorado também vem de uma eliminação dolorosa para o Fluminense, na última quarta-feira e está apenas seis pontos de distância para o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o RB Bragantino

O RB Bragantino entra em campo pressionado por resultados recentes e por uma série de desfalques. A equipe é o atual sexto colocado do Brasileirão, com 27 pontos, o time de Bragança tenta se firmar no G6 para seguir na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. A distância para o Botafogo, sétimo colocado, é de apenas um ponto. No entanto, o momento não é dos melhores. Afinal, são quatro derrotas seguidas e cinco jogos sem vencer, além da eliminação nas oitavas da Copa do Brasil justamente para o Alvinegro carioca.

Para a partida da 19ª rodada, o técnico Fernando Seabra lida com problemas em todas as áreas do elenco. Afinal, Eduardo Sasha (expulso), Agustín Sant’Anna e Eric Ramires (suspensos pelo terceiro cartão amarelo) estão fora. Além disso, o departamento médico ainda conta com Andrés Hurtado, Juninho Capixaba, Vinicinho, Eduardo, Guzmán Rodríguez, Matheus Fernandes e Henry Mosquera. Assim, a formação deve ter ajustes forçados, com a entrada de jovens e reservas imediatos.

Como chega o Internacional

O Internacional tenta se afastar da parte de baixo da tabela. Atualmente na 13ª colocação, com 21 pontos, o Colorado tem apenas seis de vantagem para o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. Nos dois últimos compromissos como mandante, a equipe de Roger Machado não venceu: empatou com o próprio Cruz-Maltino (1 a 1) e perdeu para o São Paulo (2 a 1). Além disso, a eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil aumentou a pressão sobre o elenco e no treinador.