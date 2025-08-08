Rayan, do Vasco, celebra classificação e cita teoria de Fernando Diniz: ‘Fica no meu pé’

Jovem volta a estufar a rede e todos os seus gols sob o comando do treinador foram no momento em que atuava perto da área técnica / Crédito: Jogada 10

Autor de um dos gols da vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o CSA, Rayan voltou a se destacar e ajudou o time da Colina a avançar na Copa do Brasil. No primeiro tempo, o atacante teve uma grande atuação, mas assim como o restante do time caiu de rendimento no segundo tempo e citou a teoria sobre a distância para o técnico Fernando Diniz. Afinal, o camisa 77 balançou as redes, seu quinto tento desde a chegada do comandante cruz-maltino. Coincidentemente, todos foram quando atuava mais próximo à área técnica. A informação é do portal “ge”.

"O Diniz sempre que eu estou jogando do lado dele, ele fica no meu pé. Quando eu estou do lado dele, eu sempre faço boas jogadas. Ele briga comigo. Sempre sai alguma jogada. Ele fica no meu pé e pede para eu ficar ligado", disse o atacante. A queda de rendimento do time na etapa final foi novamente um sinal de alerta. Na coletiva de imprensa, Fernando Diniz citou que aconteceu o mesmo no jogo de ida, em Maceió, no Rei Pelé. "Hoje aconteceu de novo. O primeiro tempo dele (Rayan) foi bem melhor que o segundo. Em Mirassol, não, mas hoje aconteceu de novo", frisou.