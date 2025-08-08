PSG acerta a contratação de Zabarnyi, zagueiro do Bournemouth

Ucraniano é o primeiro reforço do clube parisiense para a próxima temporada, por 62 milhões de euros (R$ 391,6 milhões na cotação atual) / Crédito: Jogada 10

O Paris Saint-Germain acertou a contratação de Ilya Zabarnyi, zagueiro de 22 anos, que defendia as cores do Bournemouth, da Inglaterra, e é figura frequente na seleção ucraniana. Assim, a transação gira em torno de 62 milhões de euros (R$ 391,6 milhões na cotação atual). De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola, o clube parisiense concretizou o negócio na manhã desta sexta-feira (8). O jogador, então, assinará por cinco temporadas.