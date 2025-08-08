Palmeiras deve ter apenas duas trocas na lista de inscritos na Libertadores

Clube tem até às 18h para registrar mudanças. Novos nomes podem entrar por meio de inscrição provisória até segunda-feira

O Palmeiras tem até as 18h (de Brasília) desta sexta-feira para informar oficialmente à Conmebol quais alterações fará na lista de inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores. Embora o regulamento permita até cinco mudanças nesta fase, a expectativa é de que o Verdão realize apenas duas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os reforços recém-chegados Khellven e Sosa devem ocupar as vagas deixadas por Mayke e Estêvão, que foram negociados recentemente. A diretoria ainda trabalha para trazer um segundo volante, que substituiria Richard Ríos, e um lateral-esquerdo, já prevendo a possível saída de Vanderlan. No entanto, para que qualquer novo nome esteja apto a disputar as oitavas, é necessário que o acordo esteja encaminhado até o prazo desta sexta.

Isso é possível graças à chamada “inscrição provisória”, que permite aos clubes registrar alterações na Conmebol até o fim do dia, enviando a documentação final até às 14h da próxima segunda-feira.

O primeiro confronto do Palmeiras nesta fase será contra o Universitário, no Peru, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). O duelo de volta acontece no dia 21, no Allianz Parque.

Aliás, caso avance para as quartas de final, o time de Abel Ferreira terá direito a fazer mais três alterações na lista. A mesma regra se aplica caso chegue às semifinais.