Nome de Vini Jr vaza durante live de Virginia Fonseca em meio a mistério sobre buquê

Atacante do Real Madrid inclusive marcou presença durante o ao vivo da influenciadora na noite da última quinta-feira (07) / Crédito: Jogada 10

O nome de Vinicius Júnior movimentou a madrugada desta sexta-feira (08) nas redes sociais, após uma live comprometedora no perfil de Virginia Fonseca. O jogador, aliás, esteve entre os espectadores e acompanhou boa parte de pertinho. Mas como se só a presença do atacante não fosse suficiente para estimular os rumores de um possível romance, os amigos da empresária ainda deixaram mais pistas sobre o caso no ar. O que causou todo burburinho em volta dos pombinhos. Os rumores de um possível affair rolam desde antes do aniversário do craque, em julho, quando estourou a bolha. De lá para cá, no entanto, têm se intensificado a cada nova interação da dupla — por meio de likes, presença em live ou presente misterioso. Explica-se. Dois dias antes da live, Virginia recebeu um buquê de flores vermelhas avaliado em quase R$ 20 mil, mas manteve a identidade do remetente em sigilo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Enquanto os indícios apontavam para um sheik, Thiago Stabile, sócio da influenciadora, insinuou em live que se tratava de um presente do jogador. Ele inclusive citou um trecho da música “Madrid”, de Fernando & Sorocaba, que fala um amor com ponte aérea entre Brasil e Espanha — país que vive o craque. Outro amigo chegou a mencionar o nome de Vinicius mais ao fundo da transmissão. @subcelebridade8 Na tarde desta quinta 7/8 uma suspeita antiga ganhou força durante uma live da WePink quando Lucas Guedez, amigo próximo de Virginia Fonseca, deixou escapar o nome do jogador Vini Jr ao fundo enquanto o grupo, em tom de descontração, discutia quem teria enviado um buquê de flores para a influenciadora, minutos depois Thiago Stabile, sócio e também amigo íntimo de Virginia, reforçou a entrega ao brincar que ela anda escutando demais a música “Madri” da dupla Fernando & Sorocaba, referência direta à cidade onde vive o jogador do Real Madrid, entre os presentes já revelados estão um buquê de 500 rosas importadas avaliado em cerca de R$ 19 mil entregue durante a passagem de Virginia por Dubai e um relógio Rolex de mais de R$ 100 mil atribuídos a Vini Jr, a relação entre os dois, até então discreta, também ganhou destaque depois do atacante curtir publicações da influenciadora com as filhas e de boatos sobre encontros discretos em festas no Rio de Janeiro. ♬ som original – subcelebridade

Antecedentes e novas pistas A insinuação da música “Madrid” incomodou Samara Pink, que, a fim de evitar mais exposição, pediu para que Stabile não continuasse cantando. Além dos indícios soltos em live, fãs também notaram a curtida do atacante na publicação em que a influencer mostrava o arranjo. Conforme mencionado, os rumores ganharam ainda mais forma após a festa de 25 anos do astro, nos dias 19 e 20 de julho, no Rio. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Virginia esteve no evento e foi vista interagindo com o jogador em clima de intimidade, embora não tenham registros da ocasião. Vida pessoal de Vini Jr. e Virginia Vinicius Júnior ainda não esteve envolvido em um relacionamento amplamente público, apesar de chegar próximo com Maju Mazalli. Ele, aliás, também tem sido apontado como affair de Victoria Ruiz e outra modelo.