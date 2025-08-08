MP amplia investigação sobre uso de cartões no Corinthians e inclui Augusto Melo

Presidente afastado não é alvo de suspeita até o momento, mas faturas de seu mandato serão analisadas por Ministério Público

O Ministério Público de São Paulo decidiu incluir a gestão de Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, na investigação sobre suposto uso indevido de cartões de crédito corporativos do clube. O dirigente assumiu o cargo em janeiro de 2024 e foi afastado em maio deste ano. No entanto, até agora não há indícios de irregularidades em seu cartão.

Inicialmente, o inquérito se concentrava no período de 2018 a 2023, quando o Timão foi presidido por Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves. Porém, durante o depoimento de Roberto Gavioli, gerente financeiro do clube, na última quinta-feira (07/8), o promotor Cássio Roberto Conserino solicitou que também chegasse a apresentar as faturas referentes à gestão de Augusto.

A ampliação da apuração ocorreu após Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, afirmar que o Corinthians não possui regras específicas para a utilização de cartões corporativos.

O Procedimento Investigatório Criminal (PIC), também abrange um relatório de despesas da presidência de outubro de 2023, revelado pelo “ge”. Além de suposta apropriação indébita, estão sendo investigados possíveis crimes de estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa.

MP solicitou outras testemunhas do Corinthians

Além disso, o Ministério Público pretendia ouvir o presidente interino Osmar Stabile, o vice Armando Mendonça e o próprio Romeu Tuma Jr . Contudo, os três pediram para depor como testemunhas em outra data. Além das oitivas, também solicitaram documentos e informações ao clube e seus conselhos.