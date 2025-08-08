Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre sambista Arlindo Cruz; clubes lamentam

Um dos maiores nomes do samba brasileiro, músico falece aos 66 anos no Rio de Janeiro (RJ); Flamengo, seu time de coração, se pronuncia
Morreu na tarde desta sexta-feira (8/8) o cantor e compositor Arlindo Cruz, torcedor assumido do Flamengo. O músico, dos maiores nomes do samba brasileiro, faleceu aos 66 anos no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), de acordo com sua mulher, Babi Cruz.

A notícia, afinal, refletiu no mundo da bola, já que Arlindo era um torcedor ilustre e apaixonado pelo esporte. Assim, vários clubes já manifestaram suas condolências pela perda do cantor, que vivia com sequelas de um AVC sofrido em março de 2017. Desde então, passou por inúmeras internações.

Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores”, diz trecho da nota divulgada pela família de Arlindo.

O Flamengo, seu time de coração, foi o primeiro dos times a se manifestar. Na nota, o Fla lamenta o falecimento do “Sambista Perfeito”, como era alcunhado. O clube ainda destacou que Arlindo Cruz sempre levou o nome do Rubro-Negro com orgulho, “embalando gerações”, reforçando, assim, o legado do músico.

