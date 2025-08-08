Morre sambista Arlindo Cruz; clubes lamentam

Um dos maiores nomes do samba brasileiro, músico falece aos 66 anos no Rio de Janeiro (RJ); Flamengo, seu time de coração, se pronuncia

Morreu na tarde desta sexta-feira (8/8) o cantor e compositor Arlindo Cruz, torcedor assumido do Flamengo. O músico, dos maiores nomes do samba brasileiro, faleceu aos 66 anos no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), de acordo com sua mulher, Babi Cruz.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A notícia, afinal, refletiu no mundo da bola, já que Arlindo era um torcedor ilustre e apaixonado pelo esporte. Assim, vários clubes já manifestaram suas condolências pela perda do cantor, que vivia com sequelas de um AVC sofrido em março de 2017. Desde então, passou por inúmeras internações.

LEIA MAIS: Prefeitura aprova projeto da nova Arena do Santos

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores”, diz trecho da nota divulgada pela família de Arlindo.