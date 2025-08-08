Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester United divulga imagens de seu CT após reforma milionária

Red Devils reforma espaço de treinamento, em Carrington, no valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 316 milhões)
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Manchester United divulgou, nesta sexta-feira (8), imagens do seu centro de treinamento em Carrington, que passou por uma reforma milionária. As obras custaram 50 milhões de euros (R$ 316 milhões) e tiveram a conclusão após a passagem do time principal pelos Estados Unidos na pré-temporada.

Nesse sentido, o local fica a 16km do estádio Old Trafford. O intuito, portanto, é transformar o CT em um ambiente de alto desempenho, com inovação e excelência.

Nas imagens, o clube mostrou como ficaram os vestiários, áreas de lazer, refeitório, auditório, piscinas e toda área interna. O projeto foi conduzido pelo arquiteto Norman Foster, em parceria com seu escritório Foster + Partners.

“Este projeto representa um passo concreto na direção de unificar todas as áreas do clube em torno de uma visão futebolística compartilhada”, destacou o CEO do United, Omar Berrada.

Vale destacar que os comandados do técnico Ruben Amorim já estrearam o local antes mesmo da inauguração. Logo após a pré-temporada nos Estados Unidos, os jogadores voltaram a utilizar o CT e utilizaram as instalações temporárias.

Para a nova temporada, os Red Devils tem se reforçado. Até o momento, contrataram o brasileiro Matheus Cunha, o camaronês Mbeumo e o esloveno Šeško, todos para o setor ofensivo.

Tags

Futebol Internacional

