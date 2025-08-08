Manchester United divulga imagens de seu CT após reforma milionária

Red Devils reforma espaço de treinamento, em Carrington, no valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 316 milhões) / Crédito: Jogada 10

O Manchester United divulgou, nesta sexta-feira (8), imagens do seu centro de treinamento em Carrington, que passou por uma reforma milionária. As obras custaram 50 milhões de euros (R$ 316 milhões) e tiveram a conclusão após a passagem do time principal pelos Estados Unidos na pré-temporada. Nesse sentido, o local fica a 16km do estádio Old Trafford. O intuito, portanto, é transformar o CT em um ambiente de alto desempenho, com inovação e excelência.

Nas imagens, o clube mostrou como ficaram os vestiários, áreas de lazer, refeitório, auditório, piscinas e toda área interna. O projeto foi conduzido pelo arquiteto Norman Foster, em parceria com seu escritório Foster + Partners. "Este projeto representa um passo concreto na direção de unificar todas as áreas do clube em torno de uma visão futebolística compartilhada", destacou o CEO do United, Omar Berrada. Vale destacar que os comandados do técnico Ruben Amorim já estrearam o local antes mesmo da inauguração. Logo após a pré-temporada nos Estados Unidos, os jogadores voltaram a utilizar o CT e utilizaram as instalações temporárias.