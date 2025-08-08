Lucas Piton brilha em vitória e volta a ser decisivo para o Vasco

Lateral participou de dois dos três gols do Vasco contra o CSA / Crédito: Jogada 10

Um dos pilares do Vasco, Lucas Piton voltou a ter papel decisivo. Afinal, o lateral-esquerdo participou de dois dos três gols da vitória sobre o CSA por 3 a 2, nesta quinta-feira (7), em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Dessa forma, o jogador mostrou porque é o termômetro do time. Lucas Piton criou quase todas as principais chances do Vasco na vitória sobre o CSA. O lateral-esquerdo foi bastante acionado e gerou boas oportunidades. Dessa forma, o Cruz-Maltino marcou dois dos três gols. No primeiro, Piton cruzou, Islan afastou mal e Rayan aproveitou a sobra. Já no terceiro, o camisa 6 deu assistência para Tchê Tchê.