Lewandowski se lesiona e desfalca o Barcelona no Troféu Joan Gamper

Atacante polonês machuca a coxa esquerda e vira dúvida para a estreia no Campeonato Espanhol

Faltando pouco para o início do Campeonato Espanhol, o técnico Hansi Flick já tem um problema para lidar no Barcelona. O clube informou nesta sexta-feira (8) que Robert Lewandowski sofreu uma lesão na coxa esquerda e está fora da partida contra o Como, da Itália, marcada para domingo (9), pelo Troféu Joan Gamper, que abre oficialmente a temporada do Barça.

