Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lewandowski se lesiona e desfalca o Barcelona no Troféu Joan Gamper

Lewandowski se lesiona e desfalca o Barcelona no Troféu Joan Gamper

Atacante polonês machuca a coxa esquerda e vira dúvida para a estreia no Campeonato Espanhol
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Faltando pouco para o início do Campeonato Espanhol, o técnico Hansi Flick já tem um problema para lidar no Barcelona. O clube informou nesta sexta-feira (8) que Robert Lewandowski sofreu uma lesão na coxa esquerda e está fora da partida contra o Como, da Itália, marcada para domingo (9), pelo Troféu Joan Gamper, que abre oficialmente a temporada do Barça.

LEIA MAIS: Manchester United divulga imagens de seu CT após reforma milionária

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A previsão de retorno ainda é incerta, e tudo dependerá da evolução do atacante nos próximos dias. Além disso, como o jogador já teve um problema muscular na mesma região no fim da última temporada, o departamento médico adota cautela máxima.

A estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol será no dia 16 de agosto, em casa, contra o Mallorca, e Flick espera ter Lewandowski à disposição. Na temporada passada, o centroavante polonês de 36 anos marcou 42 gols e deu três assistências em 52 partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar