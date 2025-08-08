Leonardo Jardim minimiza euforia na Copa do Brasil e foca no Santos: ‘O resto é secundário’

Após classificação, técnico português afirma que a partida contra o Peixe é a única prioridade da equipe neste momento / Crédito: Jogada 10

O técnico Leonardo Jardim definiu de forma clara o foco total do Cruzeiro. A declaração do treinador veio logo após a classificação na Copa do Brasil. O time venceu o CRB por 2 a 0, na noite de quinta-feira (7). Questionado sobre as prioridades do clube, o comandante português foi direto. Para ele, o mais importante é o próximo jogo. ‘O resto é secundário neste momento’, afirmou. O Cruzeiro, de fato, vive um grande momento em duas competições diferentes. Mesmo assim, Leonardo Jardim quer o time com os pés totalmente no chão. Ele, então, tratou o próximo duelo, contra o Santos, como uma verdadeira final.

"O que é mais importante? O jogo contra o Santos. O mais importante é o jogo contra o Santos", repetiu o treinador. Jardim revela planejamento do Cruzeiro A grande ênfase no Brasileirão, inclusive, tem um motivo bastante estratégico. Jardim revelou qual é o planejamento de longo prazo do clube para a temporada. A principal via para a classificação à Copa Libertadores é a liga nacional. "Quando pensamos na (classificação) à Libertadores, pensamos via campeonato", explicou o técnico do time celeste. A Copa do Brasil, contudo, não foi totalmente esquecida pelo treinador. Ele reconhece que a competição é um objetivo importante para o clube. No entanto, o foco nela será retomado somente na próxima semana.