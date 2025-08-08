Léo Jardim coloca expulsão no passado e exalta torcida do Vasco

Goleiro trata polêmica contra o Inter como assunto encerrado e fala sobre importância da classificação na Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O goleiro do Vasco, Léo Jardim, colocou no passado a polêmica sobre sua expulsão contra o Inter, no Beira-Rio, em jogo realizado no último dia 27 de julho. Na zona mista de São Januário, após a classificação cruz-maltina na Copa do Brasil diante do CSA, em vitória por 3 a 1, na última quinta (8/8), o arqueiro falou publicamente pela primeira vez sobre seu cartão vermelho por suposta cera. No entanto, optou por não entrar em polêmica, encerrando o assunto.

Léo Jardim, portanto, respondeu sobre o jogo contra o CSA. Ele celebrou a vitória, que encerrou um jejum de sete partidas sem triunfos para o Gigante da Colina. Afinal, a equipe não vencia desde 12 de junho. "Acho que a vitória é muito importante, a gente vinha de um momento meio conturbado em que a gente não estava conseguindo conquistar as vitórias. Por mais que a gente estava tendo volume de jogo, conseguindo criar as oportunidades, a gente sabe que no futebol é o resultado que manda. Então, para a gente foi muito importante essa vitória, a classificação", disse.