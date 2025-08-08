Lelê deixa Fluminense e é anunciado por clube da Série B

Jogador chega por empréstimo até o fim do ano

Contratado pelo Fluminense 2023 após se destacar no Carioca pelo Volta Redonda, Lelê conquistou os títulos da Libertadores no mesmo ano e Recopa em 2024. Contudo, o atacante não conseguiu se firmar, além de sofrer com uma grave lesão no ano passado.

O Atlético-GO reforçou o elenco para a sequência da temporada. Afinal, o clube goiano anunciou, nesta sexta-feira (8), a contratação do atacante Lelê, do Fluminense . O jogador chega por empréstimo até o fim da temporada e defenderá a equipe na Série B do Brasileirão.

Lelê voltou a jogar no início deste ano, mas estava fora dos planos do Fluminense. Dessa forma, foi emprestado para o Ceará, onde disputou sete jogos na Série A do Brasileirão. Contudo, recebeu uma proposta do futebol japonês e acabou liberado do empréstimo.

Entretanto, a ida de Lelê para o futebol japonês acabou não ocorrendo. Afinal, a Fifa barrou o acordo com o Nagoya Grampus porque o registro do atacante extrapolaria o limite permitido em transferências internacionais.

Pelo Fluminense, Lelê soma 53 jogos, oito gols e quatro assistências. Na temporada, disputou apenas três jogos no Carioca. Além dele, o Atlético-GO também tentou a contratação de Paulo Baya junto ao Fluminense, mas as conversas não avançaram.

