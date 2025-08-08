Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jandrei aceita proposta e será emprestado pelo São Paulo

Jandrei aceita proposta e será emprestado pelo São Paulo

Goleiro será emprestado ao Juventude até o final da temporada e deixa o Tricolor após a eliminação na Copa do Brasil
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O goleiro Jandrei aceitou a proposta de empréstimo do Juventude e deixará o São Paulo nos próximos dias. Os clubes agora acertam a parte burocrática do negócio para que o arqueiro defenda o Jaconeiro até o final da temporada. A negociação inclui a possibilidade de compra ao fim do vínculo.

O Juventude já havia sondado a situação do goleiro no começo da temporada. Na última semana, com a chegada de Thiago Carpini ao clube, as conversas voltaram e se intensificaram. Jandrei já trabalhou com o treinador no Tricolor e vai em busca de mais oportunidades para entrar em campo. A expectativa é que ele já esteja à disposição para enfrentar o Corinthians, na segunda-feira (11).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O goleiro vai em busca de novos ares no clube gaúcho. Jandrei atuou apenas em cinco partidas em 2025 e ficou com uma imagem de vilão após a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Depois de ser titular no jogo de ida, o arqueiro teve que entrar ainda na primeira etapa no jogo contra o Athletico, já que Rafael recebeu o cartão vermelho. Nas penalidades, acabou pulando três vezes para o mesmo lado e desperdiçou o pênalti que decretou a derrota tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar