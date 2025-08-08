Jandrei aceita proposta e será emprestado pelo São Paulo

Goleiro será emprestado ao Juventude até o final da temporada e deixa o Tricolor após a eliminação na Copa do Brasil

O goleiro Jandrei aceitou a proposta de empréstimo do Juventude e deixará o São Paulo nos próximos dias. Os clubes agora acertam a parte burocrática do negócio para que o arqueiro defenda o Jaconeiro até o final da temporada. A negociação inclui a possibilidade de compra ao fim do vínculo.

O Juventude já havia sondado a situação do goleiro no começo da temporada. Na última semana, com a chegada de Thiago Carpini ao clube, as conversas voltaram e se intensificaram. Jandrei já trabalhou com o treinador no Tricolor e vai em busca de mais oportunidades para entrar em campo. A expectativa é que ele já esteja à disposição para enfrentar o Corinthians, na segunda-feira (11).