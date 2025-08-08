Hora de Flamengo e Palmeiras jogarem água na fervura

Definitivamente, não é hora de desespero pela eliminação na Copa do Brasil. Longe disso

Em relação aos treinadores, a situação de Abel no Palmeiras está bem mais difícil , talvez até pelos longos anos de casa. O técnico português foi vaiado e hostilizado pela torcida no duelo com o Corinthians. É claro que isso faz parte da paixão das aquibancadas, ainda mais quando o revés acontece diante do maior rival. No entanto, sempre deixa marcas bem desagradáveis.

A ausência de Flamengo e Palmeiras é a grande surpresa entre os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Dois dos clubes mais poderosos do país, os times não conseguiram superar rivais tradicionais e caíram diante de Atlético-MG e Corinthians. A surpresa, é lógico, não se dá pelo peso dos adversários, mas, antes de a competição começar, poucos acreditariam que as equipes de Filipe Luís e Abel Ferreira não estariam entre as oito melhores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com Filipe Luís, a situação é diferente. Apesar de estar há poucos meses no comando do Flamengo e com títulos no currículo, ele já começa a ser questionado por algumas decisões. A insatisfação é bem pequena, mas já há ruídos que podem atrapalhar um trabalho dos mais promissores.

Não custa lembrar que os dois times estão entre os favoritos na briga pela conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América, as principais competições da temporada. Definitivamente, não é hora de desespero pela eliminação na Copa do Brasil. Longe disso.

Na semana que vem, começam as oitavas da Libertadores e, aí sim, os resultados terão um peso avassalador. Cabe às diretorias de Flamengo e Palmeiras jogarem água na fervura e abaixarem a temperatura da panela até lá. A pressão da arquibancada faz barulho, incomoda muito e, na maioria das vezes, precipita e prejudica decisões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.