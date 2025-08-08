Goiás x Operário: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momento de turbulência, o líder Esmeraldino recebe o Fantasma, invicto há cinco jogos, para um duelo que testa a força do líder da Série B / Crédito: Jogada 10

A 21ª rodada da Série B apresenta um confronto de momentos distintos neste sábado (9). O Goiás recebe o Operário às 18h30 (horário de Brasília), na Serrinha. A partida coloca frente a frente o líder da competição, que vive uma fase de instabilidade, contra uma equipe da parte de baixo da tabela, mas que chega embalada por uma boa sequência. O duelo é crucial para o time da casa. O Goiás, líder com 38 pontos, não vence há três jogos e precisa de uma vitória para acabar com a turbulência e se manter isolado no topo. Já o Operário, 10º colocado, quer aproveitar a boa fase de cinco jogos sem perder para surpreender o líder fora de casa e começar a sonhar com a parte de cima da tabela.

Onde assistir A partida terá transmissão pelo sistema de streaming Disney+. Como chega o Goiás O Goiás chega para a partida vivendo um momento de alerta, apesar da liderança. A equipe de Vágner Mancini não vence há três jogos, com dois empates e uma derrota. Essa sequência ligou um sinal de turbulência no clube, que agora aposta na força da Serrinha para reencontrar o caminho da vitória e defender a primeira posição. Para este confronto, o cenário em relação a desfalques é bastante tranquilo. A única ausência certa é a de Lucas Ribeiro, que ainda está em transição física. Com isso, o treinador tem praticamente todo o elenco à sua disposição para tentar encerrar a má fase e dar uma resposta positiva para a torcida. Como chega o Operário O Operário chega a Goiânia em seu melhor momento na competição, com a confiança em alta. A equipe comandada pelo ex-meia Alex não perde há cinco partidas, somando duas vitórias e três empates. Essa boa sequência fez o time subir para a 10ª posição e sonhar com objetivos maiores no campeonato.